Подмосковная компания выплатит 2,8 млн рублей за материальный ущерб после ДТП

С подмосковной компании, занимающейся грузоперевозками, взыскали 2,84 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на компенсацию материального ущерба, оплату юридических услуг и экспертизы. Причиной судебных разбирательств стало ДТП: водитель фирмы превысил скорость и врезался в машину истца, повредив ее.

Суд признал компанию виновной и обязал выплатить пострадавшему всю сумму. Когда решение вступило в силу, дело направили в службу судебных приставов Домодедова. Компанию официально предупредили о начале принудительного взыскания.

Чтобы добиться исполнения решения, приставы запретили проводить регистрационные действия с 128 машинами фирмы и потребовали предоставить бухгалтерскую отчетность. Из-за затягивания выплат руководство компании предупредили о возможной уголовной ответственности.

После предпринятых мер компания выплатила указанную сумму.