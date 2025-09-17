Подмосковная компания выиграла на всероссийском конкурсе по охране труда

Подмосковная компания выиграла в одной из номинаций всероссийского конкурса по охране труда. «Восток–Сервис–Спецкомплект» представила мобильное приложение, где сотрудники могут найти информацию о сроках обновления средств индивидуальной защиты.

В этом году в конкурсе участвовали более 1,1 тысячи предприятий. Как рассказали в региональном Минсоцразвития, комиссия отобрала свыше 100 финалистов, которые представили свои лучшие решения. Всего среди участников — 773 специалиста, 34 органа власти и 336 организаций.

«В конкурсе „Лучшие цифровые решения по охране труда“ в номинации „Лучшие цифровые решения по автоматизации отдельных процессов охраны труда с указанием процесса охраны труда“ стала подмосковная организация — Акционерное общество „Восток–Сервис–Спецкомплект“», — рассказали в ведомстве.

«Восток–Сервис–Спецкомплект» из Ногинска уже 33 года работает на рынке и 10 лет инвестирует в развитие охраны труда. Предприятие выпускает современную спецодежду, обувь и средства индивидуальной защиты. Компания презентовала мобильное приложение для сотрудников, в котором можно посмотреть порядок и сроки обновления и получения СИЗ.