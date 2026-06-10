Подмосковная компания-возчик ТКО трудоустроила более 130 человек в мае

Подмосковная компания-возчик твердых коммунальных отходов «Эколайф» продолжает привлекать новых специалистов. За месяц на предприятии получили работу 132 новых сотрудниках, включая 71 водителя и 61 разнорабочего.

Больше всего кадров привлекли в Дмитрове — туда пришли 20 водителей и 21 разнорабочий. Еще 21 человек трудоустроился в Химках и 17 — в Сергиевом Посаде.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, набор сотрудников продолжается на постоянной основе. Компания предлагает официальное трудоустройство и стабильные условия работы.

Задать вопросы о трудоустройстве можно по телефону 8 (800) 600-19-36.

Вице-губернатор Владислав Мурашов ранее отмечал, что для решения кадрового вопроса ведется ежедневный мониторинг ситуации и анализ потребности в кадрах. Наиболее востребованные профессии сейчас — дворники, сантехники и механизаторы.

«Мы стараемся всех специалистов коммунального хозяйства при необходимости обеспечить общежитиями, предоставить им социальную поддержку и профессиональное обучение», — отметил Мурашов.