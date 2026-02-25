Подмосковная компания стала лауреатом национальной агропремии

В Красногорске на международной выставке «Агравия 2026» подвели итоги национальной премии «Агролидер 2025». В категории «Животноводство» награды получили около пятидесяти предприятий из сорока регионов страны, в том числе группа компаний ВИК из Люберец.

Предприятие завоевало победу сразу в двух номинациях: «Лучший производитель ветпрепаратов» и «Компания-консультант в животноводстве». Жюри учитывало как мнение экспертов, так и результаты народного голосования, в котором приняли участие свыше 20 тысяч человек.

История компании началась в 1990 году. С тех пор она стала одним из ведущих игроков на российском рынке ветеринарной фармацевтики. За три десятилетия работы предприятие ввело в строй два производственных комплекса, открыло три научно-исследовательские лаборатории и развернуло сеть из более чем 20 офисов в России, Белоруссии и Казахстане.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья обратили внимание, что церемония награждения прошла на полях крупнейшей отраслевой выставки «Агравия», собравшей участников из многих регионов.

Успех подмосковной компании свидетельствует о сильных позициях фармацевтической отрасли региона и ее весомом вкладе в агропромышленный комплекс всей страны.