Подмосковная компания создала уникальный огнеупорный комбинезон для спасателей

Подмосковное предприятие «Энергоконтракт», которое выпускает защитную одежду для пожарных и спасателей, представило новую разработку — термостойкий и огнеупорный комбинезон «Лидер». При создании модели особое внимание уделили эргономике и совместимости с необходимым оборудованием.

В процессе проектирования участвовали сами спасатели. Комбинезон создали для защиты человека от высоких температур, открытого огня и неблагоприятных погодных условий. Серийное производство изделия стартовало весной.

Первыми обладателями новинки стали специалисты аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск». Компания приобрела 100 комплектов, 68 из которых уже активно эксплуатируют.

Спасатели протестировали новую форму на тренировках и конкурсах, где им приходилось длительное время находиться под открытым небом, в жару и вблизи источников огня. Они отметили практичность одежды: ткань не впитывает воду и устойчива к загрязнению сложными веществами.

Новое изделие изготовлено из уникальной арамидной антиэлектростатической ткани, разработанной и запатентованной компанией «Энергоконтракт». Материал сохраняет защитные свойства независимо от количества стирок и химических чисток. Ткань отличается высокой прочностью и устойчивостью к воздействию высоких температур.

Комбинезон прошел сертификацию, получил заключения Министерства промышленности и торговли. Одежда соответствует нормам технического регламента Таможенного союза, она была успешно протестирована в соответствии с государственными стандартами.

Группа компаний «Энергоконтракт» остается одним из ведущих отечественных производителей средств индивидуальной защиты от самых серьезных профессиональных рисков, в том числе воздействия электрической дуги, открытого огня, расплавленного металла, электромагнитных полей и порезов цепной пилой.

В распоряжении предприятия — собственный научно-производственный комплекс, ткацкое производство и логистический центр, где осуществляют полный цикл создания и выпуска продукции.