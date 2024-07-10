Подмосковная компания разработала походный душ и стиральный мешок для полевых условий

Подмосковная компания «Пластик Он Лайн» запустила производство многофункциональных мешков, которые способны заменить стиральную машину в полевых условиях и могут использоваться в качестве душа, в Пушкино. Предприятие также запланировало выпуск помывочных комплексов.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, в проект инвестировали около 160 миллионов рублей. Разработки являются полностью отечественными и производятся из российских компонентов.

«В год компания сможет производить свыше 150 тысяч единиц продукции, которая будет поставляться для нужд армии. За счет запуска новых направлений на предприятии появится дополнительно около 50 рабочих мест для жителей Пушкино», — рассказала заместитель председатель правительства — глава министерства Екатерина Зиновьева.

Многофункциональный мешок может использоваться для стирки, походного душа, грелки и подушки.

Помывочные комплексы размером с аптечку также разработали для полевых условий. Они позволят быстро помыться экипажу их трех-четырех человек. По словам генерального директора компании Дмитрия Кулькова, система полностью автоматическая, она состоит из 15-литровой канистры, насоса и тэна, который нагревает воду до 42 градусов.

«Изделие оснащено специальной фильтрацией, что позволяет использовать воду из любого водоема. На текущий момент технологи нашей компании завершают доработку изделия, запустить серийное производство мы планируем в ближайшие два месяца», — рассказал он.

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