Подмосковная компания разработала источник питания для аварийного освещения

Компания из Сергиево-Посадского городского округа разработала блок аварийного питания для светодиодных светильников. Прибор позволяет обеспечить рабочее освещение в нормальном режиме, и аварийное — на протяжении двух часов.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, производство включает в себя полностью укомплектованные и оснащенные линии и склады под комплектующие компоненты и готовую продукцию.

«Мы завершили производство тестовых партий и уже выпускаем продукцию серийно. Наибольшее распространение блоки аварийного питания получили в учреждениях, где предъявляются повышенные требования к безопасности», — рассказали в компании.

Два года назад инвестор решил перенести производство из Китая в Сергиево-Посадский городской округ.

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