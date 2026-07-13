Подмосковная компания представила свои разработки на выставке Drone Expo

Подмосковная компания «Икс Ред Групп», специализирующаяся на образовательных программно-аппаратных комплексах, приняла участие в выставке Drone Expo в Казани. Мероприятие объединило ключевых игроков рынка беспилотных технологий и авиационных систем, сообщили в региональном Мининвесте.

На площадке «Икс Ред Групп» продемонстрировала программно-аппаратный комплекс симулятора-тренажера «Русское Небо». Решение предназначено для освоения базовых навыков управления БПЛА. В составе продукта — оригинальные разработки компании: система реалистичного моделирования столкновений с препятствиями и функционал имитации радиопомех.

По словам генерального директора «Икс Ред Групп» Булата Каримова, симулятор привлек внимание посетителей. Участники выставки не только положительно оценили продукт, но и высказали предложения по его развитию, а также направили конкретные запросы о сотрудничестве — их направили предприятия, учебные заведения и коммерческие структуры.

Поддержка участия обеспечена Центром «Мой бизнес Московской области». Он софинансировал 90% процентов стоимости.