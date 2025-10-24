Подмосковная компания представила рыбную продукцию на деловой миссии в Индии

В Нью-Дели с 25 по 28 сентября прошла деловая миссия российских предприятий агропромышленного комплекса. Компания «Фуд Тим» в рамках поездки представила рыбную продукцию.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области уточнили, что предприятие продемонстрировало ассортимент премиальных товаров, созданных по принципам не только здорового, но и удобного питания.

Индийские дистрибьюторы особенно заинтересовались линейками детских и диетических продуктов, а также решениями для быстрого и простого приготовления блюд.

За четыре дня работы представители компании провели восемь профильных встреч, установили примерно пятьдесят деловых контактов и договорились о будущих поставках. Эти переговоры стали серьезным шагом к выходу на быстрорастущий рынок Индии, где спрос на качественные и полезные продукты стабильно растет.

«Фуд Тим» при поддержке ведомства активно расширяет географию экспорта. Сегодня продукция предприятия представлена в Белоруссии, Азербайджане, Армении, Грузии и Объединенных Арабских Эмиратах, а также продвигается на рынки Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Стратегия компании приносит ощутимые результаты: с начала года объем экспорта вырос на 16% в денежном выражении и на 28% в натуральном.