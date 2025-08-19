Подмосковная компания представила разработки на международном форуме

Подмосковная компания «Икс Ред Групп» представила свою разработку на международном форуме в центре «Сколково». Это программно-аппаратный комплекс симулятора рабочего места оператора БПЛА и джойстик-контроллер.

Компания представила разработку в рамках форума «Беспилотные системы: технологии будущего» и образовательного интенсива «Архипелаг-2025», рассказали в областном Мининвесте. Ее создали при поддержке Фонда Национальной технологической инициативы.

«Разработанный нами джойстик-контроллер был представлен на совместном стенде всероссийского научно-исследовательского института радиоэлектроники и Минпромторга России», — сказал генеральный директор предприятия Булат Каримов.

Компания занимается разработкой программного обеспечения, VR-контента и образовательных программно-аппаратных комплексов. Собственное ПО предприятия вошло в государственный реестр. Кроме того, там активно развивают направление разработки мобильных игр.

