Подмосковная компания представила продукцию на международной косметической выставке

Компания MIXIT, производящая уходовые косметические средства в Московской области, представила свою продукцию на международной выставке InterCHARM. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Участниками выставки стали 1,4 тысячи компаний из 20 стран. MIXIT продемонстрировал весь ассортимент своей продукции, выпущенной в Подмосковье. Отмечается, что в компании налажен полный цикл производства: от закупки сырья до упаковки готовых средств.

«Число российских косметических брендов за последние несколько лет выросло, как минимум, в два раза. Именно наша, российская, косметика набирает популярность и пользуется огромным интересом среди покупателей», — прокомментировал основатель компании МІХІТ Олег Пай.

По его словам, в среднем предприятие ежемесячно продает 1,5 миллиона товаров, в период особой сезонной активности продажи достигают трех миллионов. Все косметические изделия проходят проверки в собственных лабораториях перед выходом на рынок. До конца года MIXIT планирует запустить новый завод в Солнечногорске с инвестициями в 1,4 миллиарда рублей.

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