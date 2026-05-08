Подмосковная компания представила продукцию на деловой миссии в Индонезии

В Джакарте завершилась международная деловая миссия «Сделано в России», организованная Российским экспортным центром. Представители подмосковной компании также присутствовали на мероприятии.

В течение двух дней, с 7 по 8 мая, российские производители агропромышленного комплекса представляли свою продукцию зарубежным партнерам и обсуждали перспективы расширения поставок на рынок Юго-Восточной Азии.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, уточнили, что участие в миссии приняли 14 отечественных компаний, в том числе «Мираторг», которая продемонстрировала экспортный потенциал региона и возможности стабильных поставок продукции на зарубежные рынки.

В министерстве отметили, что Индонезию сегодня рассматривают как одно из наиболее перспективных направлений для развития российского агроэкспорта в регионе Юго-Восточной Азии.

В рамках деловой миссии Российский экспортный центр организовал для участников серию адресных переговоров с потенциальными клиентами.

Сегодня продукцию агропромышленного комплекса Подмосковья поставляют более чем в 80 государств мира. Участие региональных компаний в международных бизнес-миссиях способствует расширению экспортной географии и укреплению деловых связей.