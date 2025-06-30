Подмосковная компания представила инновационные протезы на международной выставке

Подмосковная компания «Метиз» приняла участие в мировом конгрессе I.S.P.O. World Congress в Стокгольме. На крупнейшей выставке реабилитационных технологий российский производитель представил инновационные устройства.

Уже сегодня продукция «Метиз» поставляется в 47 стран, а после успеха в столице Швеции компания планирует закрепиться на скандинавском рынке.

Главными экспонатами стали влагостойкий гидравлический коленный модуль, углепластиковые стопы нового поколения, электронный коленный модуль с адаптивным управлением, а также бионическая кисть, представленная для международной аудитории впервые.

Последняя разработка способна удерживать грузы до 30 килограммов. Умное колено, в свою очередь, позволяет не только ходить по сложному рельефу, но и кататься на велосипеде — его программное обеспечение дает естественность движений и максимальную безопасность.

Отметим, что I.S.P.O. World Congress — крупнейшая мировая площадка в сфере протезирования, объединяющая ведущих специалистов с 1970 года.