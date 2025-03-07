Подмосковная компания получила 35 тысяч телефонов на переработку за год

День рождения телефона отмечают 7 марта. Это отличный повод вспомнить, какую важную роль он играет в нашей жизни, и задуматься о его переработке. Так, в 2024 году подмосковная компания «ПК Вторалюминпродукт» отправила на переработку более 35 тысяч мобильных телефонов и две тысячи стационарных устройств.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона отметили, что это особенно важно, так как телефоны содержат тяжелые металлы и литий-ионные батареи, которые могут загрязнять воду и почву, а также становиться причиной возгораний. Кроме того, в мобильных устройствах есть ценные материалы, которые можно использовать повторно.

Сдать старую электронику можно в пунктах приема, на площадках «Мегабак» или в рамках специальных акций. Организациям для этого необходимо заключить договор с лицензированной компанией. Напомним, неправильная утилизация техники может привести к штрафам.