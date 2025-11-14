Подмосковная компания по вывозу ТКО первой в стране протестирует новый КамАЗ К5

На технической конференции в Набережных Челнах представители подмосковной компании по вывозу ТКО «ЭкоЛайф» и специалисты КамАЗа обсудили вопросы обслуживания и эксплуатации техники. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и госжилнадзору региона.

Участникам мероприятия представили новое поколение автомобилей КамАз К5, а также провели экскурсию по основным производственным площадкам предприятия — от сборочных линий до научно-технического центра. Гости увидели, как собирают двигатели, кабины и готовые машины.

Напомним, что в сентябре руководство КамАза уже посещало «ЭкоЛайф», где стороны наметили дальнейшие направления сотрудничества. Теперь компании договорились о тестировании нового автомобиля в Подмосковье.

В ведомстве подчеркнули, что испытания пройдут в реальных условиях на маршрутах «ЭкоЛайф». Машина выйдет на рейс в 2026 году, и предприятие станет первым в России, кто опробует этот спецтранспорт на практике.