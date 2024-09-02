Подмосковная компания экспортировала в Китай два контейнера маринованных огурцов

Подмосковье экспортировало в Китай два контейнера маринованных огурцов торговой марки «Дядя Ваня». Туда направили 47,5 тысячи банок консервированной продукции.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, компания «Плодоимпорт» получила помощь Фонда поддержки ВЭД в транспортировке продукции. Груз отправили в составе двух контейнеров, она уже прибыли в место назначения.

«Мы благодарны Фонду ВЭД МО за оказанную помощь и уверены, что это лишь начало нашего успешного сотрудничества с китайскими партнерами», — отметили в компании.

Сейчас предприятие планирует оптимизировать логистическую цепочку, чтобы улучшить качество сервиса для зарубежных клиентов.

Компания «Плодоимпорт» также получает другие меры поддержки. Это бесплатные образовательные услуги и консультации, помощь в оформлении документов и многое другое. Подробнее о них можно узнать по ссылке.

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