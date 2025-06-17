Подмосковная команда заняла 3 место на чемпионате России по баскетболу 3×3

Женская баскетбольная команда Khimki Power из Подмосковья заняла третье место на чемпионате России по баскетболу 3×3. Соревнования прошли 11–12 июня 2025 года в федеральной территории «Сириус».

Как сообщили в региональном Минспорта, команда региона взяла бронзу, чемпионом оказался коллектив из Санкт-Петербурга «АБ Кондрашина», а второе место взял «Десерт» из Екатеринбурга.

В состав Khimki Power вошли спортсменки центра спортивной подготовки № 5 Анна Бочкарева, Екатерина Поляшова, Полина Святская и Вера Шнейдер.

Кроме того, Татьяна Казакова получила индивидуальную награду как самый опасный игрок, наставник Олеся Абрамовская стала тренером сезона, Татьяна Аратова получила звание менеджера сезона.

Турнир прошел в рамках государственной программы «Спорт России».