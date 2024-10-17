Подмосковная команда заняла 2-е место на международном турнире по футзалу

Спортсмены детского мини-футбольного клуба «Видное- развитие» выиграли серебряную медаль на международном турнире по футзалу. В турнире, который прошел в Белоруссии, приняли участие семь команд.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, соперниками юных футболистов из Видного стали спортсмены из России и Белоруссии.

По словам члена Президиума Федерации футбола Московской области Максима Слесарева, во время турнира ребята уверенно обыграли своих соперников, победив в каждом матче с крупным счетом.

«К сожалению, как раз с командой „Океан“ мы сыграли вничью 3:3, и упустили чемпионство, став в итоге серебряным призером турнира. Это тоже является прекрасным результатом, тем более что для ребят это был первый международный опыт», — добавил Слесарев.

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