Подмосковная команда выиграла первенство России по хоккею на траве

Подмосковные спортсмены выиграли золотые и серебряные медали на первенстве России по хоккею на траве среди юношей и девушек от 13 до 18 лет. Соревнования проходили в краснодарском городе Крымске со 2 по 9 сентября.

Для женской команды СШОР по игровым видам спорта достижение стало пятым подряд. В этом году подмосковные хоккеистки не уступили ни одной игры, поразив ворота соперниц 41 раз при двух пропущенных мячах.

Сначала они одолели команду Пермского края и сборную Краснодарского края, а затем переиграли спортсменок из Санкт-Петербурга и Татарстана. Заключительная игра со столичной сборной также завершилась в пользу подмосковного коллектива.

Хоккеистка из Московской области Арина Дерябина была признана лучшим игроком первенства России, а Валентина Копылова получила приз лучшего нападающего турнира.

Юношеская команда заняла на первенстве второе место. Сборная одержала четыре победы над командами из Татарстана, Ростовской области, Москвы и Алтайского края, однако уступила соперникам из Екатеринбурга. Лучшим игроком соревнований стал подмосковный хоккеист Константин Седых.

В Минспорте региона напомнили, что в прошлом году юношеская команда также заняла второе место.

Турнир по хоккею на траве проводился в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».