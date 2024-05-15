Подмосковная команда выиграла Кубок России по мотоболу | 360°

Подмосковье 15 мая 2024, 16:50 Подмосковная команда выиграла Кубок России по мотоболу ФК «Металлург»

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Команда «Металлург» из Ленинского городского округа завоевала золотые медали Кубка России по мотоболу. Турнир прошел в Видном.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, участники состязались в двух этапах: в групповом и в финальном.

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В рамках группового этапа спортсмены «Металлурга» сыграли с тремя клубами из Краснодарского края «Заря», «Агрокомплекс», «Кировец», а также с представителями ДНР – «Союз-3», а ​в финале «Металлург» сражался с командой «Агрокомлекс». Несмотря на ветер и дождь, подмосковные спортсмены выиграли со счетом 4:2.

В ведомстве отметили, что клуб из Подмосковья второй год подряд становится обладателем Кубка России по мотоболу, а всего «Металлург» 33 раза становился чемпионом России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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