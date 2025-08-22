Подмосковная команда победила в турнире чемпионата России по следж-хоккею

Следж-хоккейная команда Подмосковья «Гвардия», в которую входят ветераны СВО, удачно стартовала на чемпионате России. В первом матче спортсмены из Московской области обыграли команду «Донской рубеж» из Ростовской области со счетом 6:0.

В Лиге Героев чемпионата играют десять команд: «Гвардия», «Донской рубеж», «Лада» из Тольятти, Союз» из Приморского края, ЮСКА из ХМАО, «Омские крылья», СКА из Санкт-Петербурга, «Татсиб» из Татарстана, «Мужество» из Москвы и «Северный ветер» из Ленинградской области.

Следующую игру «Гвардия» проведет 23 августа против московского клуба «Мужество». Чемпионат России по следж-хоккею проходит с 22 по 27 августа 2025 года в Дзержинске. Турнир разделен на две лиги: Высшую и Лигу Героев, в каждой участвуют по десять команд.

Команда «Гвардия» появилась в 2024 году при поддержке губернатора Андрея Воробьева и федерального Минспорта. Игроки — участники СВО. Домашняя арена команды — ледовый дворец «Орион-Технопул» в Балашихе, открытый в феврале 2024 года. Тренирует хоккеистов Вадим Троицкий, который 15 лет назад создавал первую подмосковную команду по следж-хоккею «Феникс», ставшую базой сборной России на Паралимпиаде.