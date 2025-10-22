Подмосковная команда победила на первенстве России по стрельбе

Подмосковные спортсмены заняли первое общекомандное место на первенстве России по стрельбе из пневматического оружия. В соревнованиях принимали участие юноши и девушки до 17 лет. Благодаря им в копилке Московской области оказалось три серебра и четыре бронзы.

В личном первенстве среди юношей при стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров серебро выиграл спортсмен из Наро-Фоминска Сергей Труфанов, а бронзу — Вадим Комаров из поселка Селятино.

Также второе и третье места удалось забрать подмосковной команде в упражнении «пистолет пневматический, 10 метров». В этом состязании выступали две команды от региона: наро-фоминские спортсмены Вадим Комаров и Артем Швецов, а также Александр Костенко из Краснознаменска — в первой; краснознаменские стрелки Сергей Труфанов, Иван Крыльцов и Вадим Селютин из Наро-Фоминска — во второй.

Еще одну серебряную медаль сборной Московской области принесла Екатерина Казьмина из Дмитрова в скоростной стрельбе по пяти мишеням из пневматического пистолета на 10 метров.

Команда девушек в составе Ангелины Глазковой, Валерии Калачевой из Краснознаменска и Анны Топорковой из Ногинска заняла третье место. Бронза также досталась подмосковному тандему в дисциплине «пистолет пневматический, 10 метров, пара смешанная» Ангелины Глазковой и Вадима Комарова.

В Минспорте Московской области напомнили, что первенство России по стрельбе из пневматического оружия проходило с 10 по 19 октября в Ижевске. Турнир был организован в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».