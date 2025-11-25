Подмосковная команда победила на первенстве России по хоккею среди девушек

Команда Московской области стала победителем второго этапа первенства России по хоккею среди девушек до 18 лет. В финале подмосковные спортсменки обыграли сборную «Москва-2» со счетом 5:0.

Турнир начался для подмосковной команды с непростой игры против «Москва-2», которая завершилась победой 6:5. Затем хоккеистки уверенно провели три матча группового этапа, забрасывая соперницам по восемь шайб. Две встречи с командами Башкортостана и Белоруссии завершились «всухую». Лишь сборная Челябинска смогла поразить ворота подмосковных спортсменок дважды, но матч все равно закончился победой региона — 8:2.

С четырьмя победами и 30 заброшенными шайбами сборная Московской области заняла первое место в группе А и вышла в плей-офф. В полуфинале команда встретилась со сборной Москвы. Основное время завершилось вничью, и путевку в финал подмосковные хоккеистки завоевали в серии буллитов.

Лучшим защитником турнира стала подмосковная хоккеистка Виктория Шеховцова. Напомним, соревнования проходили в Нижегородской области с 16 по 24 ноября по федеральной программе «Спорт России».