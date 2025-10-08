Подмосковная команда победила на первенстве России по хоккею на траве

Подмосковная команда получила золотые медали на первенстве России по хоккею на траве. Победу заслужила команда девушек от 13 до 16 лет, сообщили в Минспорте региона.

На турнире выступал подмосковный коллектив «СШОР по игровым видам спорта». Он одержал победу во всех семи матчах турнира. Разница забитых и пропущенных мячей составила 82/6.

В первом матче хоккеистки из Московкой области встретились со сборной Краснодарского края, затем одолели команду из Пермского края. Кроме того, они смогли нанесли поражение «Олимпу» из Уфы и «Юности Алтая».

Встречи с представительницами Ростовской области и Республики Татарстан также завершились победой. В заключительном матче турнира подмосковная команда взяла верх над сборной Санкт-Петербурга.

Помимо этого, подмосковные спортсменки удостоились индивидуальных наград. Елизавета Аверкина была отмечена как лучший защитник, а Ксения Королева стала лучшим игроком первенства страны.

Напомним, что соревнования проходили с 26 сентября по 5 октября в Крымске. Турнир был организован в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».