Подмосковная команда победила на первенстве России по хоккею на траве

Сборная Подмосковья стала победителем первенства России по хоккею на траве среди юниорок. В составе команды выступали воспитанницы СШОР по игровым видам спорта и Центра спортивной подготовки № 8. Также они стали обладательницами двух индивидуальных наград.

Соревнования проходили по круговой системе. Сборная Московской области выиграла каждую из встреч с соперницами и завоевала золотые медали первенства. Кроме того, Александра Ерошина заслужила звание лучшего нападающего, а Кристина Быкова стала выдающимся игроком первенства.

Серебро турнира получили хоккеистки из Республики Татарстан, а бронзу — столичные спортсменки.

В подмосковном Минспорте напомнили, что первенство проходило в городе Крымске Краснодарского края. В соревнованиях участвовали восемь команд — из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республик Татарстан, Башкортостан и Крым.

Турнир был организован в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».