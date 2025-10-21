Подмосковная команда победила на первенстве России по хоккею на траве
Сборная Подмосковья стала победителем первенства России по хоккею на траве среди юниорок. В составе команды выступали воспитанницы СШОР по игровым видам спорта и Центра спортивной подготовки № 8. Также они стали обладательницами двух индивидуальных наград.
Соревнования проходили по круговой системе. Сборная Московской области выиграла каждую из встреч с соперницами и завоевала золотые медали первенства. Кроме того, Александра Ерошина заслужила звание лучшего нападающего, а Кристина Быкова стала выдающимся игроком первенства.
Серебро турнира получили хоккеистки из Республики Татарстан, а бронзу — столичные спортсменки.
В подмосковном Минспорте напомнили, что первенство проходило в городе Крымске Краснодарского края. В соревнованиях участвовали восемь команд — из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республик Татарстан, Башкортостан и Крым.
Турнир был организован в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».