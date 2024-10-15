Подмосковная команда по следж-хоккею победила на всероссийских соревнованиях

Следж-хоккейная команда «Гвардия» одержала первую победу в матче всероссийского турнира «Герои нашего времени». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Московской области.

Подмосковные спортсмены победили команду «ЦСК ВВС» из Самары со счетом 1:0. Всего за медали борются шесть команд: «Легион — Следж СВО» из Ростовской области, «Гвардия» из Московской области, «Звезда» из Санкт-Петербурга, «Лада — следж» из Тольятти, «ЦСК ВВС» из Самары и «Союз» из Владивостока.

Напомним, турнир объединяет ветеранов СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Победителей определят 15 октября.

В ведомстве уточнили, что команду «Гвардия» тренирует Вадим Троицкий, ранее создавший первую подмосковную следж-хоккейную команду «Феникс». Игроки клуба завоевали множество наград на международных и российских соревнованиях.

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