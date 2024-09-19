Подмосковная команда «Металлург» стала чемпионом России по мотоболу

Мотобол — это как футбол, только на мотоциклах. В Видном прошли финальные игры чемпионата России, где «Металлург» на своем поле победил «Агрокомплекс» из станицы Киприльской со счетом 8:1. Так, команда стала чемпионом в 27-й раз.

Сезон для «Металлурга» прошел успешно: основной состав выиграл чемпионат и Кубок России, а молодежная команда стала чемпионом в своей категории. В 2024 году в чемпионате участвовали семь команд из Московской и Владимирской областей, а также Краснодарского и Ставропольского краев. Соревнования шли с апреля по сентябрь, и «Металлург» играл как на своем поле, так и на выездных матчах.