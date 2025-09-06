Подмосковная команда «Гвардия» стала обладателем Кубка турнира по следж-хоккею

Следж-хоккейная команда Московской области «Гвардия» выиграла Кубок «Герои нашего времени» и завоевала главный трофей турнира. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

«Мы отыграли четыре матча, не пропустили ни одной шайбы. Вышли „сухими“. Финал выдался напряженным. Но мы удержали инициативу и победили — 3:0. Парни молодцы, все бились, в каждой игре отдавались полностью. Дальше идем к новым победам, скоро следующий этап чемпионата России в Самаре», — прокомментировал выступление капитан команды Михаил Трифонов.

Это уже вторая крупная победа команды: в марте они выиграли «Кубок Защитников Отечества» в Ханты-Мансийске, не пропустив ни одной шайбы. В турнире участвовали шесть команд из разных регионов. Все они сформированы из ветеранов боевых действий. Соревнования проходили во Владивостоке на «Фетисов Арене» в рамках спортивной программы Восточного экономического форума с 4 по 6 сентября 2025 года.