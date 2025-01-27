Подмосковная горнолыжница выиграла 2 медали на этапе Кубка России по фристайлу

Анастасия Илюхина успешно выступила на третьем этапе Кубка России по фристайлу, завоевав две медали. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

Анастасия стала серебряным призером в дисциплине «могул», уступив первое и третье места соперницам из Пермского края. В соревнованиях по «парному могулу» спортсменка заняла третье место, а первые две ступени пьедестала вновь достались пермским фристайлисткам.

На предыдущем этапе Кубка России, который проходил в Южно-Сахалинске, Анастасия Илюхина завоевала две золотые медали в аналогичных дисциплинах.

Третий этап проходил в городе Чайковский (Пермский край). В турнире приняли участие 36 спортсменов из разных регионов страны. За призовые места боролись сильнейшие фристайлисты России — победители и призеры чемпионатов страны, Европы, мира и Олимпийских игр.