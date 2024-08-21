Подмосковная горячая линия для помощи жителям Курска приняла 2 тысячи звонков

В Московской области работает горячая линия для оказания помощи пострадавшим в Курской области и их близким. В Минсоцразвития Подмосковья отметили, что за все время операторы приняли около двух тысяч звонков.

Операторы горячей линии помогают родственникам находить близких в пунктах временного размещения, а также оказывают психологическую поддержку. Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева уточнила, что в топ запросов входят получение выплат в размере десяти тысяч рублей и просьбы о гуманитарной помощи.

В ведомстве напомнили, что жители Курской области могут получить информацию о процедурах эвакуации, а также уточнить контактные номера телефонов оперативных служб в Курске. Для этого надо позвонить по номеру 122 с добавочным 6, затем 1.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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