Подмосковная гимнастка выиграла 2 медали на Кубке Европы

Представительница Подмосковья Алена Селиверстова выиграла две медали на Кубке Европы по художественной гимнастике European Cup Series в составе национальной команды.

Как рассказали в региональном Минспорта, сборная выступала в групповом упражнении с тремя обручами и двумя парами булав. В команду также вошли спортсмены из других регионов. Это Николь Андрончик, Алина Прощалыкина, Злата Ремчукова и Нелли Реутская. В сумме они набрали 27,25 балла. Второе место досталось Белоруссии, а третье — Украине.

Также россиянки стали бронзовыми призерами в групповом упражнении «кросс-баттл», уступив соперницам из Болгарии и Израиля.

Всего сборная взяла 10 медалей. Они позволили взять лидерские позиции в общекомандном зачете соревнований.

Кубок Европы проходил с 30 апреля по 3 мая в Баку. В турнире участвовали 197 человек из 32 стран.