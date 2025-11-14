Подмосковная фигуристка победила на всероссийских соревнованиях

Представительница Московской области Елена Костылева победила на всероссийских соревнованиях по фигурному катанию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«На короткую программу настраивалась как обычно, но тройной аксель в короткой идет сложнее, потому что чувствуется ответственность. В произвольной мне его легче исполнять, так как впереди еще три ультра‑си. В короткой я стала четвертой, разрыв был 4–5 баллов», — прокомментировала Костылева.

Спортсменка стала лучшей в одиночном катании среди юниорок на V юниорском этапе Гран-при, набрав за два проката 215,56 балла. Костылева исполнила тройной аксель и три четверных прыжка: сольный тулуп, два сальхова — один в комбинации с двойным акселем, второй в каскаде с ойлером и тройным сальховым.

Второе место заняла фигуристка из Москвы, третье — представительница Свердловской области. Елена Костылева тренируется в Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и Училище олимпийского резерва № 1 в Краснознаменске.

Напомним, соревнования проходили в Москве с 11 по 14 ноября 2025 года по федеральной программе «Спорт России».