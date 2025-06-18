Подмосковная ферма стала участником национальной туристической премии

Участником национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025 стала луховицкая экоферма «Былинкино». Она представит Подмосковье в категории «Агротуризм». Об этом сообщили в региональном Минсельхозпроде.

В хозяйстве производят молоко, сыр разных видов, масла, творог и другие фермерские продукты. В «Былинкино» живут козы альпийской породы, с ними знакомят всех приезжих гостей. Также на экскурсиях проводят дегустацию козьего молока.

Проголосовать за подмосковную ферму можно на официальном сайте премии. В этом году в заявленной номинации представлены более 20 объектов сельского туризма. Итоги станут известны в ноябре.

В ведомстве добавили, что ранее хозяйство получило награду от российского холдинга по ИТ «Яндекс Бизнес» как «Хорошее место 2025», продемонстрировав лучший пользовательский рейтинг.