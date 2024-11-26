Подмосковная фехтовальщица победила на всероссийских соревнованиях

Подмосковная спортсменка Яна Егорян выиграла на пятом этапе национальной серии Гран-при по фехтованию на саблях среди женщин. Соревнования прошли 23 ноября в Пензе.
Как рассказали в региональном Минспорте, в решающем бое участвовали двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян и Алина Ключникова из Санкт-Петербурга. Подмосковная спортсменка выиграла со счетом 15:7.
В предыдущем бою Яна Егорян обыграла соперницу со счетом 15:9.
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