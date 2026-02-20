Подмосковная «Единая Россия» поздравила бойцов СВО в госпитале имени Бурденко

Депутаты подмосковной фракции «Единая Россия» посетили филиал № 3 Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко в Балашихе. Там проходят лечение военнослужащие, в том числе участники СВО. Бойцов поздравили с наступающим Днем защитника Отечества.

Единороссы вручили бойцам подарки, а медикам — награды. Они пообщались с пациентами и врачами.

«В преддверии 23 Февраля мы приехали вместе с „Молодой гвардией единой России“ искренне поблагодарить наших военнослужащих за мужество и самоотверженность, а медицинских работников — за их ежедневный подвиг. Вы возвращаете бойцов к жизни, поддерживаете их в самый непростой период и даете возможность снова строить планы на будущее», — подчеркнул секретарь балашихинского отделения партии и глава округа Сергей Юров.

Госпиталь находится в микрорайоне Купавна. Там бойцы проходят лечение и реабилитацию. Для их быстрого восстановления используют передовые методы и технику.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что труд врачей невозможно переоценить.

«Врачи, медсестры, санитары держат свой — медицинский — фронт. Через их руки, сердца, умы и души проходят тысячи судеб. Это требует не только высочайшего профессионализма, но и огромного мужества, душевного тепла, самоотдачи», — подчеркнул он.

Поддержка участников СВО — одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России». С 2022 года партия обеспечила принятие более 150 федеральных законов. Всего в регионе около 40 мер поддержки военнослужащих и их семей.