Подмосковная «Единая Россия» ответит на вопросы бойцов СВО и их семей 20 февраля

Подмосковная «Единая Россия» проведет тематические встречи, посвященные вопросам социальной поддержки участников СВО и их семей. Они состоятся в общественных приемных 20 февраля.

В днях приема примут участие депутаты «Единой России», представители Минсоцразвития Подмосковья, Соцфонда, ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества» и других организаций.

Руководитель региональной общественной приемной «Единой России», депутат Госдумы Алла Полякова отметила, что для оказания эффективной помощи военнослужащим важно объединить усилия представителей органов власти и общественников.

«Вопросы социальной поддержки участников СВО и их близких требуют незамедлительного решения. Мы объединяем усилия депутатского корпуса, представителей министерств и организаций-партнеров, чтобы помочь каждому обратившемуся в кратчайшие сроки получить нужный результат. Наша задача — обеспечить надежный тыл нашим защитникам и оказать всестороннюю поддержку их семьям», — сказала она.

Узнать подробную информацию можно по телефону: 8 (495)106-05-50.

Адреса общественных приемных указаны на сайте регионального отделения партии.