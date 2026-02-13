Подмосковная «Единая Россия» направила в зону СВО очередную партию гумпомощи

Депутаты «Единой России» из Подмосковья направили в зону СВО очередную партию гуманитарной помощи. Они собрали для бойцов электроинструменты, отопительные приборы, генераторы и многое другое.

За последние дни единороссы в Подольске передали участникам СВО 50 тонн помощи в рамках акции «Тепло для Героя». В мероприятии участвовал сенатор Александр Двойных, депутаты и волонтеры. Они собрали для бойцов технику, генераторы, продукты питания, теплую одежду, средства личной гигиены и окопные свечи. Помощь им оказали жителиокруга и фонд «Защитники Отечества».

В Волоколамске неравнодушные собрали для военнослужащих маскировочные сети, одежду и постельные принадлежности, а также письма и детские поделки.

Теплые вещи собрали единороссы в Шатуре. Это шапки, флисовые свитшоты и многое другое.

«Поддержка наших ребят на линии фронта является моральным долгом каждого гражданина страны. Защищая Родину, они защищают всех нас», — подчеркнул председатель Совета депутатов муниципального округа Шатура Дмитрий Янин.

Сбор помощи для бойцов продолжится. Принести полезные вещи можно в общественные приемные.