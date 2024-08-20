Подмосковная дзюдоистка выиграла бронзу на всероссийских соревнованиях

Спортсменка из Ногинска Анастасия Мороз выиграла бронзу на всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юниорок до 23 лет. Турнир прошел с 17 по 19 августа в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Анастасия Мороз разделила третью ступень пьедестала с Дианой Гагошидзе-Филькиной из Санкт-Петербурга. На втором месте оказалась Анастасия Гайдук из Красноярского края, а на первом — Лилия Нугаева.

Соревнования состоялись в Санк-Петербурге, в них участвовали более 40 человек.

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