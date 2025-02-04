Венерологический диспансер Подмосковья дал рекомендации ко Дню борьбы с раком

Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями отмечают 4 февраля. Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер традиционно напомнил о важности ранней диагностики и профилактики рака кожи и злокачественных новообразований.

Выявление рака на ранней стадии увеличивает шансы на успешное лечение, а забота о здоровье — это главная инвестиция в будущее.

«Не игнорируйте тревожные сигналы своего организма и обращайтесь за медицинской помощью без промедления», — отметила заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, кандидат наук Елена Авербух.

Записаться к врачу-дерматовенерологу на профилактический осмотр можно по номеру 122.