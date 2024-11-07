Подмосковная бобслеистка вошла в тройку призеров Кубка России

Анастасия Дудкина из Подмосковья завоевала бронзу на Кубке России по бобслею. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.

Спортсменка выступала в дисциплине «монобоб» и уступила победительнице, Анастасии Макаровой из Краснодарского края, всего 0,49 секунды. Второе место заняла спортсменка из Красноярска Надежда Сергеева.

В первой попытке Дудкина показала лучшее время турнира — 59,63 секунды, но ошибки во втором заезде отбросили ее на шестое место, что повлияло на общий результат.

Напомним, турнир проходит с 1 по 7 ноября в Сочи на курорте Красная Поляна в рамках проекта «Спорт — норма жизни».