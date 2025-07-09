Подмосковная библиотека запустила линейку сувениров «Культурный кот»

Московская губернская библиотека выпустила сувенирную линейку с изображениями котов в образах известных писателей и поэтов, связанных с регионом. Например, на сумках можно увидеть символы в стиле Маяковского, Цветаевой, Булгакова, Толстого и Чехова. Каждый персонаж сопровождается цитатой о кошках.

Серия получила название «Культурный кот Подмосковья» и призвана напомнить жителям о богатом наследии области. Все образы созданы вручную, а в будущем библиотека планирует расширить коллекцию — добавить футболки и другие товары, а также привлечь художников и дизайнеров для создания новых котов.

Сумки уже можно купить в губернской библиотеке, а 12 июля их покажут на городском празднике «Чудофест» в Королеве, в зоне библиотечного кафе «Кофе у Крупской».