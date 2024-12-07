Подмосковная биатлонистка Зырянова завоевала серебро на Кубке России

Биатлонистка из Подмосковья Анастасия Зырянова завоевала серебряную медаль на втором этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске. На дистанции в 10 километров в гонке преследования среди женщин Анастасия финишировала второй, уступив лидеру всего семь секунд.

Спортсменки из Свердловской области заняли первое и третье места. Анастасия вела гонку уверенно до первой стойки, удерживая комфортное преимущество около 20 секунд. Однако на третьем рубеже ситуация изменилась: Зырянова допустила промах, в результате чего оказалась на штрафном круге, в то время как ее соперницы проявили точность. На последнем круге определились итоговые позиции спортсменок.

В интервью Анастасия поделилась своими эмоциями, отметив радость от попадания на пьедестал. Она подчеркнула, что смогла подтвердить свою вчерашнюю победу, и рассказала о своей неудаче на третьем рубеже, когда выстрел оказался неточным.

Биатлонистка выразила уверенность, что без этого ошибочного выстрела она смогла бы сохранить лидерство, добавив, что ощущение легкости от идеальных выстрелов сменилось трудностями после промаха, поскольку круг составил около 20-25 секунд.

Ранее Анастасия завоевала свою первую золотую медаль в женском спринте на 7,5 километра в рамках того же этапа Кубка России, что позволило ей войти в топ-10 общего зачёта Кубка страны.

Второй этап Кубка России проходит с 6 по 8 декабря в Ханты-Мансийске и реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».