Подмосковная биатлонистка выиграла спринтерскую гонку на Кубке Содружества

Анастасия Халили выиграла спринтерскую гонку в рамках четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Биатлонистка из Подмосковья преодолела дистанцию в 7,5 километра за 19 минут и 29,1 секунды. При этом Халили не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

«Это мой первый и долгожданный „ноль“ в сезоне. На стрельбище были небольшие порывы ветра, рада, что удалось справиться. Но гонка получилась сегодня сложная. Мне помогло, что я стартовала в первой группе, и трасса не была так сильно разбита», — рассказала Анастасия Халили в эфире телеканала Матч ТВ.

Четвертый этап Кубка Содружества по биатлону проходит в поселке Демино Ярославской области в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».