Подмосковная биатлонистка выиграла серебряную медаль на чемпионате России

В Ханты-Мансийске с 26 по 30 марта проходит чемпионат России по биатлону. Кристина Резцова из сборной Подмосковья выиграла на соревнованиях серебряную медаль в гонке преследования.

​Спортсменка с отставанием 28,8 секунды стартовала с четвертой позиции. Во время гонки Кристина Резцова смогла более чем на десять секунд сократить отставание от Елизаветы Каплиной из Республики Башкортостан и по итогам турнира занять второе место.

«Если честно, все тренеры говорили, что со старта нужно было рвать и догонять Лизу. Я попробовала на первом подъеме упереться и поняла, что я просто сейчас так не готова, даже если я выработаюсь на 150%», — поделилась эмоциями с журналистами «Матч ТВ» представительница Московской области.

Чемпионат провели по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».