Подмосковная биатлонистка выиграла бронзу на всероссийских соревнованиях

Подмосковная биатлонистка Кристина Резцова заняла призовое место на пятом этапе Кубка России среди женщин. Она заняла третье место.

Как рассказали в региональном Минспорте, Кристина Резцова преодолела дистанцию 12,5 километра за 34 минуты и 33,4 секунды. Ее опередили соперницы из Свердловской области и Тюмени. Всего в стартах участвовали 29 биатлонисток.

Ранее Кристина Резцова получила золото в спринтерской гонке.

Соревнования прошли в Ярославской области в рамках госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».