Подмосковная биатлонистка выиграла бронзу на всероссийских соревнованиях

Подмосковная биатлонистка Кристина Резцова заняла призовое место на пятом этапе Кубка России среди женщин. Она заняла третье место.
Как рассказали в региональном Минспорте, Кристина Резцова преодолела дистанцию 12,5 километра за 34 минуты и 33,4 секунды. Ее опередили соперницы из Свердловской области и Тюмени. Всего в стартах участвовали 29 биатлонисток.
Ранее Кристина Резцова получила золото в спринтерской гонке.
Соревнования прошли в Ярославской области в рамках госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».
В Челябинской области сотрудники ФСБ задержали депутата за крупную взятку
Силы ПВО уничтожили пять беспилотников за ночь
Мужчина упал на рельсы на Казанском вокзале
Россиянам рассказали о самом распространенном способе мошенничества в Telegram
Два беспилотника сбили над Брянской областью
Жительница Новогродовки в ДНР заявила, что ВСУ били и казнили российских пленных
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте