Подмосковная биатлонистка выиграла бронзу на международных соревнованиях

Подмосковная биатлонистка Кристина Резцова выиграла бронзовую медаль на престижных международных соревнованиях. Она стала третьей в дисциплине «масс-старт» на дистанции 12,5 километра в рамках второго этапа «Кубка Содружества», который проходил в Ханты-Мансийске с 1 по 8 декабря.

Кристина Резцова занимается в Областном центре олимпийских видов спорта и школе «Истина» в Истре.

Уникальность «Кубка Содружества», где участвуют биатлонисты из России и Белоруссии, заключается в смешанном формате. Спортсмены набирают очки как на роллерных этапах (первый этап прошел в сентябре в Сочи), так и на лыжных. Это редко встречается в мировом биатлоне.

Следующий, третий этап, состоится с 19 по 21 декабря в Чайковском. Далее спортсменов ждут соревнования в Раубичах (конец января) и снова в Сочи (февраль).

Финальные старты сезона пройдут в Мурманске в начале апреля.