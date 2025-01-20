Подмосковная биатлонистка Халили оформила хет-трик на Кубке Содружества

Анастасия Халили одержала три победы подряд на четвертом этапе Кубка Содружества по биатлону, который прошел в Ярославской области. Спортсменка заняла первое место во всех трех стартах этапа: спринтерская гонка, гонка преследования и масс-старт.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что третью подряд победу Халили принес женский масс-старт. Биатлонистка преодолела дистанцию в 12,5 километра за 33 минуты и 38,8 секунды. На огневых рубежах три ошибки.

«Гонка непростая получилась, но внесу ее себе в актив. Три победы подряд — это счастье. Нужно это закрепить на чемпионате и Кубке России. Хочется выступать стабильно и повыше быть всегда», — сказала Анастасия Халили в эфире Матч ТВ.

Четвертый этап Кубка Содружества по биатлону прошел в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».