Подмосковная биатлонистка Анастасия Халили выиграла серебро на Кубке Содружества
В Мурманске с 4 по 6 апреля проходит финальный этап Кубка Содружества по биатлону. Спортсменка из Подмосковья Анастасия Халили выиграла серебряную медаль в спринтерской гонке среди женщин.
Биатлонистка смогла преодолеть дистанцию длиной 7,5 километра за 25 минут 0,3 секунды. Она на 15 секунд отстала от представительницы Белоруссии Динары Смольской, которая завоевала золотую медаль.
В гонках приняли участие 24 спортсменки.
Соревнования в рамках финального этапа Кубка Содружества проводят по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» на базе спортивного комплекса «Долина уюта».
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