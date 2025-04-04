Подмосковная биатлонистка Анастасия Халили выиграла серебро на Кубке Содружества

В Мурманске с 4 по 6 апреля проходит финальный этап Кубка Содружества по биатлону. Спортсменка из Подмосковья Анастасия Халили выиграла серебряную медаль в спринтерской гонке среди женщин.

Биатлонистка смогла преодолеть дистанцию длиной 7,5 километра за 25 минут 0,3 секунды. Она на 15 секунд отстала от представительницы Белоруссии Динары Смольской, которая завоевала золотую медаль.

В гонках приняли участие 24 спортсменки.

Соревнования в рамках финального этапа Кубка Содружества проводят по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» на базе спортивного комплекса «Долина уюта».