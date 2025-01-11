Подмосковная биатлонистка Анастасия Халили победила на Кубке России

Представительница Московской области Анастасия Халили победила на соревнованиях за кубок России по биатлону среди женщин. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта региона.

Спортсменка из Подмосковья преодолела дистанцию 7,5 километра за 22 минуты 5,7 секунды, допустив три неточных выстрела на четырех огневых рубежах.

Халили сообщила, что поспешила с последним выстрелом, что и стало причиной промаха. Несмотря на это, за счет быстрого бега спортсменке удалось отыграть штраф.

В ведомстве добавили, что из-за теплой погоды гонка преследования прошла в укороченном формате — вместо стандартной дистанции в десять километров, биатлонисты прошли 7,5 километра.