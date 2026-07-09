Подмосковная аварийная служба и МГТУ Баумана договорились о сотрудничестве

Московская областная аварийно-восстановительная служба (МОС АВС) и Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана договорились развивать сотрудничество в сфере подготовки инженерных кадров, диагностики коммунальной инфраструктуры и прикладных исследований.

Одним из проектов станет создание на базе МОС АВС лаборатории неразрушающего контроля. Она позволит проводить более глубокую диагностику инженерных систем и повысить качество контроля при реализации программы модернизации теплоснабжения.

«Сегодня в Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации теплоснабжения. При оценке качества выполненных работ нам важно не просто фиксировать соответствие нормативам, а получать объективную экспертную оценку состояния инфраструктуры. Именно поэтому мы заинтересованы в привлечении научной экспертизы ведущего технического вуза страны», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Студенты старших курсов Бауманского университета смогут проходить практику на объектах МОС АВС, участвовать в гидравлических испытаниях тепловых сетей, обследовании инфраструктуры и решении реальных производственных задач.

Еще одно направление сотрудничества — эксплуатация гидротехнических сооружений и систем обводнения торфяников. За годы эксплуатации таких объектов в Подмосковье накоплен уникальный практический опыт, который может стать основой для новых технических решений и научных исследований.

В ближайших планах — проведение совместных семинаров по современным методам диагностики, запуск взаимодействия с Научно-учебным центром «Сварка и контроль», организация стажировок для студентов и аспирантов, а также разработка новых методик и регламентов для отрасли.